Торговец крымской водой Арахамия ублажал публику и брал на понт Россию – эксперт

12.02.2020, Киев, Игорь Петров

Предложение главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давида Арахамии возобновить поставки воды в Крым в обмен на контроль Украины за границей ЛДНР сделано в основном для украинской публики, возможно – для проверки реакции России.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

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«В заявлении Арахамии есть две мотивации. Первая – внутриполитическая. Это попытка дать обществу сигнал о том, что вот, «мы работаем в направлении мира».

Запрос на мир в украинском обществе остается ключевым. По данным опросов 50-70% выступают за мир. Соответственно, такими заявлениями Арахамия показывает, что есть готовность бороться за мир, готовность идти на компромиссы.

Для патриотической публики это заявление тоже звучит нормально. В обмен на что Арахамия просит воду? В обмен на контроль над границей. Контроль над границей до выборов – заветная места патриотической части украинского политикума и значительной части той команды, которая сейчас находится у власти.

Возможно также, это – своего рода тестирование позиции России – не согласится ли она вдруг обсуждать такого рода варианты? С российской стороны звучат разные заявления в ответ. Потенциально Россия, конечно, готова обсуждать вопрос поставок воды в Крым, но вряд ли разменной монетой может быть граница», – заключил эксперт.