Торговля из драйвера экономики Украины превратилась в тормоз

15.05.2020, Киев, Игорь Петров

Если последние годы ВВП Украины рос во многом благодаря росту торговли, то теперь эта отрасль окажет негативное влияние на динамику ВВП в целом.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас одним из самых больших локомотивов того небольшого экономического роста, роста ВВП, который мы имели последние годы, была торговля. У нас последние годы был рост каждый год на 20%, в некоторые годы – на 30%. То есть торговля тащила за собой общий рост экономики.

Сейчас торговля фактически попала под самые большие запреты и ограничения из-за карантина. И мы понимаем, что такого роста не будет в торговле. И именно теперь торговля будет иметь обратный эффект на экономику – она теперь будет самым большим тормозом, который будет тормозить экономический рост. И в результате это приведет к падению ВВП», – сказал Новак.