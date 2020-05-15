15.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Украина, Экономика
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Торговля из драйвера экономики Украины превратилась в тормоз


Если последние годы ВВП Украины рос во многом благодаря росту торговли, то теперь эта отрасль окажет негативное влияние на динамику ВВП в целом.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас одним из самых больших локомотивов того небольшого экономического роста, роста ВВП, который мы имели последние годы, была торговля. У нас последние годы был рост каждый год на 20%, в некоторые годы – на 30%. То есть торговля тащила за собой общий рост экономики.

Сейчас торговля фактически попала под самые большие запреты и ограничения из-за карантина. И мы понимаем, что такого роста не будет в торговле. И именно теперь торговля будет иметь обратный эффект на экономику – она теперь будет самым большим тормозом, который будет тормозить экономический рост. И в результате это приведет к падению ВВП», – сказал Новак.

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