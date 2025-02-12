Торговля русофобией для Украины закончена – полковник СБУ
Военная стратегия Украины не увенчалась успехом, поэтому торговать русофобией с такой же эффективностью и дальше у Киева не получится.
Об этом заявил экс-сотрудник СБУ полковник Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Начиная с конца 24 года, по настоящее время, мы наносим удары по классической территории РФ, пытаясь снизить ее экономический потенциал для того, чтобы у неё не было экономики, чтобы она перестала воевать. Перестала? Не перестала», – сказал Стариков.
Ему возразил Вадим Карасев.
«Но мы же показываем западным партнерам, что мы готовы сопротивляться, что российская армия не такая всесильная, раз она под Курском пропускает удары. А Россия не защищена ПВО. И это на Западе раньше покупалось, что надо еще помочь и вот-вот будет победа. А теперь работает это или нет?», – спросил политолог.
«Раньше это продавалось, потому что у администрации президента Байдена задача была политическая одна. У президента Трампа и его команды задача политическая – другая.
Теперь говорю по-военному – позиционный тупик. Всё. Столкнулись, нет движения, остановились. Всё, сущность войны закончилась.
Посмотрели, проанализировали, провели ланкастерские модели, подсчитали, сказали – всё, ничего не получится. И после этого первое заявление Трампа было, что столько-то погибших. Потом он увеличил цифру, теперь говорит, что полтора миллиона молодых парней гибнет. Это говорит, что военными путями не решить, придётся решать политикой», – резюмировал Стариков.
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