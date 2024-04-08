Торговля с Китаем: для России все не так радужно, как казалось

Темпы роста товарооборота между КНР и РФ серьезно просели в сравнении с рекордными показателями 2023 года. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил торгпред РФ в КНР Алексей Дахновский.

«Несмотря на то что Китай — активно растущая экономика с признаками поступательного технологического развития в разных отраслях и одновременно емкий потребительский рынок, это не означает радужные перспективы для любого российского бизнеса, желающего наладить сотрудничество с ним. На этом емком рынке жесткая конкуренция — не только с местными, но и с зарубежными поставщиками. И потребители здесь ценят в том числе западные товары, несмотря на антизападную риторику», – сказал Дахновский в интервью «Известями».

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Он добавил, что многих в РФ воодушевил 2023 год, когда товарооборот КНР с зарубежными странами (в основном западными) сокращался нарастающими темпами (–5%), а торговля с Россией, в том числе импорт и экспорт, росла двузначными темпами. Но уже по итогам января и февраля 2024-го этот показатель вырос на 5,5%.

«В 2023 году наша страна была на первом месте среди основных торговых партнеров Китая по темпам роста товарооборота, а в этом году показатель стал уже не двузначным, а однозначным. Темпы роста торговли с Россией после скачка, связанного с насыщением опустевших ниш, средние. Не является секретом стремительное увеличение спроса в нашей стране на китайские станки, дорожно-строительную технику, транспортные средства, различные электроприборы и другое. Однако такое явление, как массовое заполнение опустевших ниш, осталось, видимо, в прошлом году. Появления еще одного такого же скачка вряд ли стоит ожидать. Маловероятен и скачок в российском экспорте в Китай наподобие того, который был в 2022 году», – резюмировал Дахновский.