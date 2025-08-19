Торговля с Россией спасёт США, как в кризис 30-х

Максим Столяров.  
19.08.2025 20:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 377
 
Бизнес, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Активное экономическое сотрудничество с Россией позволяет Соединённым Штатам преодолевать внутренние кризисы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сейчас находимся в точно такой же ситуации, как когда Сталин проводил индустриализацию, мы тоже опирались на американский капитал. И американским капиталистам тогда было выгодно сотрудничать с Советским Союзом, потому что это огромный рынок.

Они сюда передавали оборудование, передавали специалистов, получали необходимые ресурсы как раз в кризисные 30-е годы. Ведь в Америке тоже были тогда и голод, и безработица. И эти проблемы они преодолели, в том числе, благодаря нашей индустриализации, они получали зерно и золото. Примерно на то же самое рассчитывают сейчас здоровые силы в США», – сказал Ольхин.

«Америка становилась могущественной тогда, когда она дружила с Россией. С момента возникновения страны, потому что если бы тогда Российская империя не поддержала войну за независимость против англичан, не факт, что была бы Америка», – добавил ведущий Эдуард Басурин.

Ольхин подчеркнул, что впервые за много лет между лидерами России и США произошёл нормальный диалог.

«Вообще, встреча на Аляске была похожа на чудо. Ведь много лет, начиная с прихода Байдена, политика была похожа на какой-то театр абсурда. И тут вдруг целых три часа адекватности. То есть люди говорят и говорят, очевидно понимая друг друга», – подытожил он.

