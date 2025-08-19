Активное экономическое сотрудничество с Россией позволяет Соединённым Штатам преодолевать внутренние кризисы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сейчас находимся в точно такой же ситуации, как когда Сталин проводил индустриализацию, мы тоже опирались на американский капитал. И американским капиталистам тогда было выгодно сотрудничать с Советским Союзом, потому что это огромный рынок.

Они сюда передавали оборудование, передавали специалистов, получали необходимые ресурсы как раз в кризисные 30-е годы. Ведь в Америке тоже были тогда и голод, и безработица. И эти проблемы они преодолели, в том числе, благодаря нашей индустриализации, они получали зерно и золото. Примерно на то же самое рассчитывают сейчас здоровые силы в США», – сказал Ольхин.