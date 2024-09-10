«Торопиться не надо» – Ищенко ответил тем, кто призывает применить ядерные ракеты

Вооруженное противостояние с Западом неизбежно ведет к ядерному удару, поскольку для одной из сторон это будет последняя возможность выиграть. Но даже локальный удар приведет к глобальной катастрофе.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военно-политические столкновения всегда идут по нарастающей, и ещё не было людей, которые бы согласились с проигрышем, не использовав до конца все свои возможности, в данном случае – ядерное оружие. Поэтому мы реально можем дойти до ядерного противостояния, и это надо понимать, а не утешаться мыслью, что ядерная война невозможна, потому что это всеобщее уничтожение. После Первой мировой войны говорили, что подобная война невозможна, потому что с такими жертвами война становится бессмысленной, а потом Вторая мировая началась с ещё большими жертвами, и после неё тут же были готовы начать Третью. Кстати, ядерное оружие в военно-политических целях уже применялось. Ну и что, что против Японии и только две бомбы – факт был, и его последствия известны», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что российские политики постоянно говорят об этом: мы докатимся до ядерного удара. Но при этом не торопятся бить по Вашингтону, потому как прилетит в ответ.

«И это ответ тем, кто возмущается, что мы до сих пор не применили ядерные ракеты – нас спасают! Никакая противоракетная оборона не поймает все ракеты! Допустим, в Москве есть зона противоракетной обороны, и все ракеты сбили на подлете. А вокруг что? В Москве хлеб не растёт, коровы не мычат, сыры не делаются, рыба не ловится. Это целое государство в 20 млн населения, как оно прокормится? Даже при том, что будет лежать такой же асфальт, и вообще ничего не произойдёт», – указал Ищенко.

Он добавил, что даже при минимальном ущербе для отдельно взятого города – в глобальном плане применение ядерного оружия будет мощнейшей катастрофой для всего человечества, влекущей голод, эпидемии и разрушение общества.