Тот, кто не защищает Украину, не считается гражданином – Буданов
Украина не должна считать своими гражданами тех, кто не встает на ее защиту и отказывается «ковать победу».
Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск за причастность к терактам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А как может быть гражданин Украины, который не хочет защищать Украину? И гражданин ли он после этого? Если вы думаете, что я боюсь дать ответ, я вам его дам. Он никоим образом не может считать себя гражданином. И общество должно его воспринимать именно так. Как бы жестко это ни звучало.
Кто-то может с автоматом в руках защищать, кто-то может, как говорится, в тылу ковать победу, но все должны работать на эту победу. И если человек говорит «Я тут при чем, пусть там кто-то другой делает» – нет, ты не гражданин. Жестко, Но справедливо по сути», – заявил Буданов.
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