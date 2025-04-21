Тот, кто не защищает Украину, не считается гражданином – Буданов

Украина не должна считать своими гражданами тех, кто не встает на ее защиту и отказывается «ковать победу».

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск за причастность к терактам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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