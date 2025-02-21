«Тот же «Орешник» – Путин заявил о пользе западных санкций для России

Именно благодаря отечественному изобретению новых материалов удалось создать российскою баллистическую ракету «Орешник».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас, сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь от них получают, причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов… Так, в области химии и новых материалов было бы ошибочно довольствоваться только простым замещением технологогических процессов, которые уже освоены где-то там за рубежом…

Весь мир говорит про «Орешник», а материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре поверхности Солнца. С 80-х годов разрабатывали системы летающего планирующего блока «Авангард», там сопоставимые температуры, чуть меньше поверхности Солнца.

В конце 80-х годов ещё задумались, чтобы сделать такие системы и не могли, потому что не было материалов, вот, в чём проблема была. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит. Это результат работы над новыми материалами», – сказал Путин.