«Тоталитаризм и средневековье». Польшу охватили акции массового неповиновения

29.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Польше проходят массовые протесты против решения Конституционного суда, поставившего вне закона аборты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Теперь искусственное прерывание беременности будет вне закона даже в том случае, если у плода диагностированы врожденные пороки развития. Аборты будут разрешены только после изнасилования и случаев инцеста.

Выступления проходят во всех крупных городах, протестующие требуют отставки действующего правительства, часть плакатов содержит нецензурные надписи.

«Чтобы привлечь дополнительное внимание, некоторые демонстрантки скандируют лозунги, с оголенной грудью забираясь на крыши автомобилей. Акции проходят, несмотря на запрет на сборища с участием более 10 человек, введенный для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса», – пишет газета.

Учитывая, что Католическая церковь поддержала решение Конституционного суда, начали фиксироваться случаи, когда службы в польских храмах прерываются протестующими..

«Поляки уже простили этому правительству множество разных скандалов, но эту атаку против свободы и достоинства женщин мы не простим. Заставлять нас рожать больных, деформированных детей, причиняя боль и матерям, и младенцам, – это просто варварство, это возвращение Польши в Средневековье. Они перешли границу, и мы не намерены отступать», – приводятся слова одной из участниц протестов.

Примечательно, указывает издание, что протесты поддерживают представители тех социальных групп, участников которых обычно причисляют к носителям консервативных взглядов и сторонникам ПиС. Так, «в воскресенье фермеры в небольшом городе Новы-Двур-Гданьский на севере страны устроили автопробег на тракторах, а в понедельник союз горняков распространил заявление, указав, что «государство, которое принимает на себя роль верховного арбитра людской совести, движется по направлению к тоталитаризму».