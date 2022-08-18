Тотальная денацификация Украины, без всяких «но» – депутат Госдумы

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Новости Украины

Спецоперация России на Украине не должна ограничиваться Донбассом. Если Украина в какой-либо форме и границах сохранит свое существование, то и эта часть должна быть денацифицирована и демилитаризирована.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задачу по денацификации Украины никто не отменял, и мы не должны решать эту задачу на ограниченной какой-то территории. Мы исходим из того, что если Украина в какой-то форме, каких-то границах сохранится в 21-м веке, она должна быть, однозначно, не воинствующей, она должна однозначно быть демократической, суверенной. Сейчас она суверенной не является, она управляется из других столиц, не из Киева. И, конечно же, она не должна исповедовать человеконенавистнические идеологии, под какие бы красивые ширмы, названия эта человеконенавистническая идеология ни пряталась бы. Сейчас мы имеем дело с обыкновенным нацизмом», – заключил Новичков.