Тотальная денацификация Украины, без всяких «но» – депутат Госдумы

18.08.2022  18:48 (Мск), Севастополь
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина
Новости Украины

Спецоперация России на Украине не должна ограничиваться Донбассом. Если Украина в какой-либо форме и границах сохранит свое существование, то и эта часть должна быть денацифицирована и демилитаризирована.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецоперация России на Украине не должна ограничиваться Донбассом. Если Украина в какой-либо форме и...

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«Задачу по денацификации Украины никто не отменял, и мы не должны решать эту задачу на ограниченной какой-то территории. Мы исходим из того, что если Украина в какой-то форме, каких-то границах сохранится в 21-м веке, она должна быть, однозначно, не воинствующей, она должна однозначно быть демократической, суверенной.

Сейчас она суверенной не является, она управляется из других столиц, не из Киева. И, конечно же, она не должна исповедовать человеконенавистнические идеологии, под какие бы красивые ширмы, названия эта человеконенавистническая идеология ни пряталась бы. Сейчас мы имеем дело с обыкновенным нацизмом», – заключил Новичков.

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