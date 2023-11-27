«Тотальная клептомания»: Ветеран КГБ ошеломлен уровнем воровства в Раде

Игорь Шкапа.  
27.11.2023 13:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина


Если раньше украинские депутаты в парламенте воровали в меру, то сейчас на смену им пришли люди, не имеющие абсолютно никаких моральных принципов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «В гостях у Гордона» заявил экс-сотрудник внешней разведки КГБ СССР, доцент кафедры психологии Киевского университета имени Шевченко Александр Зеленько.

Если раньше украинские депутаты в парламенте воровали в меру, то сейчас на смену им...

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Он считает, что в украинской власти процветает «тотальная клептомания».

«Это уже патология, действительно нужно говорить о психическом расстройстве. Воровать – уже просто бессмысленно, без каких-то целей, просто воровать, чтобы было. Это классическая болезнь всей украинской власти с 1991 года», – сказал Зеленько.

По его словам, концентрация клептоманов в украинском парламенте «уверенно подходит к максимальной цифре».

«Раньше приходили полухозяйственники, полупартийные деятели, воровали в меру, более или менее грамотно, хитро и не все, чтобы система как-то существовала. Происходило вырождение. И на сегодня мы имеем не последний этап эволюции, когда к власти приходят люди, никогда не имевшие ни образования, ни интеллекта, ни совести. Они увидели много денег, которые рефлекторно, как инфузории, хватают», – добавил доцент.

Он характеризует принцип, которым руководствуются эти политики, как «увидел – схватил – украл».

«Все, что мое – это мое, все, что твое – тоже мое. Собственно, кого избрали, того имеем. Нужно говорить о психической деградации. В украинской власти должна быть кардинальная чистка», – подчеркнул Зеленько.

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