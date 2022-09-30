Тотальная милитаризация и членство в НАТО: Киев наплевал на требования России

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Новости Украины

Украинская армия должна регулярно накачиваться западным оружием для военной победы над Россией.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из совместной статьи главы офиса президента Украины Андрея Ермака и бывший генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, опубликованной The Wall Street Journal.

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Они призвали к созданию договора о безопасности для Украины, основанном на гарантиях со стороны союзников.

«Все, с кем мы общались, были согласны с тем, что не должно быть ограничений в численности и мощности ВСУ», – считают авторы.

Авторы считают, что гарантии безопасности не должны помешать стать Украине членом НАТО, против чего возражает Россия.

«Наши рекомендации подразумевают постоянные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, передачу оружия от НАТО, обмен разведданными и интенсивное проведение учебных миссий под флагами ЕС и НАТО. Мы должны убедиться, что цена предстоящего нападения на Украину будет слишком высокой», – говорится в статье.

Авторы также требуют поставить Украине оружие, «которое позволит закрыть небо от воздушных атак».

Среди потенциальных гарантов называются: США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Балтии, Северной и Центральной Европы.

«Путин должен понять, что расположение демократического мира к Украине не пошатнется, что его война бесполезна. Поэтому крайне важно, чтобы Украина получила гарантии на фоне продолжающейся войны. Затягивание и отсрочка процесса побуждает Кремль продолжать незаконную войну столько, сколько потребуется, чтобы истощить Украину и взорвать ее потенциал, несмотря на собственные потери», – отмечается в статье.

Также авторы приходят в выводу, что «Украине нужно выиграть войну, а также обладать всем необходимым для защиты своей безопасности в долгосрочной перспективе».

Напомним, что в первый месяц после начала СВО Украина не исключала, что ради прекращения боевых действий может согласиться на нейтральный статус, а также обсудить вопрос гарантий безопасности как со стороны России, так и стран Запада.

Впрочем, после отвода российских войск из Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областей Киев сразу же вышел из переговорного процесса.