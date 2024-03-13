Тотальная нищета закрывает Украине дорогу в ЕС

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Одной из проблем Украины и до войны, и сегодня принято считать бедность как страны в целом, так и ее населения. Однако если до 2014 года страна по всем международным рейтингам проходила по разряду просто бедных, то после «революции гидности» эта бедность начала расти катастрофическими темпами и потихоньку превращаться в нищету.

Нет, до каких-нибудь Эритреи или Гаити украинцам еще далеко, но это обстоятельство вряд ли может служить утешением людям, живущим в центре Европы и мечтающим еще при жизни нынешнего поколения вступить в Евросоюз.

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Кстати, насчет последнего. Решение о кооптации Украины в ЕС хоть и принято, но все отдают себе отчет в том, что оно является чисто политическим, этаким авансом украинцам и символической платой за сотни тысяч жизней, которые они отдают в борьбе с Россией вместо самих европейцев. Как сказал на днях Зеленский французам: ваши дети не будут умирать на Украине.

Экономического же смысла в кооптации Украины в ЕС на нынешнем этапе ее развития нет никакого. И это сквозь зубы признают даже самые отпетые еврооптимисты. До минимальных стандартов самых бедных европейских стран гордым украинцам ползти как до Киева раком.

Согласно свежим соцопросам Центра Разумкова, в январе 2024-го 57% украинцев, оценивая финансовое состояние страны отметили, что оно плохое или очень плохое. Уровень благосостояния собственной семьи граждане Украины оценивают чуть лучше: только треть (32%) говорят, что экономическая ситуация в семье очень или достаточно плохая.

Украинская бедность имеет такую специфическую особенность, что даже ее оптимистичные оценки все равно пессимистичны. Экономисты не дадут соврать: резкое падение уровня жизни на Украине в 2022-2023 годах вряд ли у кого-то может вызвать сомнения.

Даже оптимисты из Всемирного банка фиксируют рост бедности за 2022 год в 4,4 раза — с довоенных 5,5% до нынешних 24,2%. А более реалистически настроенные эксперты оценивают уровень бедности в стране вдвое, а то и втрое выше.

Какой же доход на Украине можно считать таким, что не позволяет человеку покрывать простейшие расходы на самое необходимое? Киевский экономист Владислав Банков считает минимально необходимой суммой 250 долларов на человека в месяц, то есть 9,5-10 тысяч гривен.

«Это все очень субъективно и зависит, прежде всего, от региона проживания и наличия жилья в собственности. К сожалению, сегодня за этой чертой находится подавляющее большинство населения Украины», — уточняет он.

По данным Всемирного банка, международный порог бедности составляет $2,15 в день. То есть количество бедных по критериям Всемирного банка и по украинскому прожиточному минимуму если и отличаются, то не сильно.

При этом Украина – далеко не единственная страна, треть населения которой выживает на два доллара в сутки. Разница в том, что на Украине это гораздо сильнее субъективно переживается. Здешняя бедность еще не успела стать потомственной. Большинство бедных еще помнят, как жить иначе. На Украине достаточно высокий уровень образования, а, следовательно, и претензий.

Все это вместе взятое ставит под большой вопрос ставшую национальной идеей фикс евроинтеграцию. Во всяком случае на ближайшую перспективу. В Брюсселе неофициально признают, что хотя Киев и является периферией Европы, однако кооптация Сербии, Албании и Боснии для ЕС является более приоритетным и реалистичным делом.

Причина, тормозящая евроустремления Киева – не чьи-то козни, а собственная бедность и неразвитость, помноженная сейчас многократно на негативные последствия войны.

Британская The Times озвучивает эти сомнения:

«Как ЕС «поглотит» Украину — страну, которая до вторжения России уже была самой бедной в Европе?»

Немалую роль в поддержке этих опасений играет и уже подсчитанная стоимость членства Украины в Евросоюзе – она достигает 186 миллиардов евро.

«Эта сумма — деньги, которые, как знают влиятельные страны ЕС, они упустят. Большинство стран также боятся потерять право национального вето в таких вопросах, как будущие бюджеты или расширение», — отмечает The Times.

Украина является частью геополитической сферы Европы. Но так же, как и западные Балканы, Турция и Кавказ, не говоря уже о Северной Африке.

«В связи с этим возникает другой вопрос: стоит ли позволять Украине перепрыгивать через очередь, когда необходимость принять Сербию, Албанию и Боснию еще более настоятельна?» — задаются вопросом в европейских столицах.

Все эти аргументы доводятся в частном порядке и до посланцев из Киева. Им говорят, что не стоит ждать чуда и вероятнее всего отсрочка вступления Украины по крайней мере до 2030 года. И это в лучшем случае. Ведь ситуация сейчас динамичная и меняется слишком быстро.

Единственный момент, который пока что играет на руку Киеву – это растущие опасения европейцев перед возможным воцарением в Вашингтоне «красного цезаря» Трампа. Вступление в ЕС может укрепить Украину, связав ее с Западом и нивелировав возможный негатив в случае снятия с американского довольствия.

Но по факту это опять таки аргумент исключительно политический. Экономически он будет означать лишь смену паразитом своего кормильца. Никаких внутренних ресурсов для самостоятельного выживания сегодня у 30-миллионной (по оптимистическим оценкам) страны нет.

Для страны, которая начинала свое независимое плавание в 1991 году с едва ли не наилучшими показателями среди республик экс-СССР, такой финал – настоящее фиаско. Приговор всей ее недолгой независимой истории.