Тотальная Зе-коррупция пока не по зубам даже американцам – Бондаренко
Американские колонизаторы пытаются не победить украинскую коррупцию, а возглавить её.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США нигде, никогда, ни в одной точке мира, не борются с коррупцией. Они всегда борются за контроль коррупции в тех странах, в которые они приходят. Это опыт Латинской Америки, Африки, любых других государств, в которых устанавливали свой контроль США, он показывает, что с коррупцией там не борются. Там просто её возглавляют проамериканские силы.
И то же самое на Украине. Это государство, которое было максимально толерантно к коррупции. Украинцы выступали не против коррупции, а против своего неучастия в коррупции. Если украинцу дать возможность присосаться к каким-то коррупционным действиям, он их не будет считать коррупционными действиями. А если нет, то он будет всячески против них бороться», – отметил Бондаренко.
«Украинский чиновник рассматривает продвижение по карьерной лестнице как возможность расширения коррупционных возможностей. И все это считали абсолютно нормальным.
Так вот, вопрос со стороны американцев состоит не в том, чтобы уничтожить эту систему. А в том, чтобы коррупционная дельта шла не на улицу Банковую, а куда-то в район улицы Сикорского [к посольству США]», – подытожил он.
Спасибо!
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