Тотальная Зе-коррупция пока не по зубам даже американцам – Бондаренко

Американские колонизаторы пытаются не победить украинскую коррупцию, а возглавить её.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США нигде, никогда, ни в одной точке мира, не борются с коррупцией. Они всегда борются за контроль коррупции в тех странах, в которые они приходят. Это опыт Латинской Америки, Африки, любых других государств, в которых устанавливали свой контроль США, он показывает, что с коррупцией там не борются. Там просто её возглавляют проамериканские силы.

И то же самое на Украине. Это государство, которое было максимально толерантно к коррупции. Украинцы выступали не против коррупции, а против своего неучастия в коррупции. Если украинцу дать возможность присосаться к каким-то коррупционным действиям, он их не будет считать коррупционными действиями. А если нет, то он будет всячески против них бороться», – отметил Бондаренко.