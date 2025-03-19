Тотальное уничтожение Украины никуда не уходит с повестки – Михеев

Анатолий Лапин.  
19.03.2025 16:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 712
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия ожидаемо и очень скоро в очередной раз убедится, что перспектив мирного завершения конфликта на Украине больше нет. Поэтому она вполне может прибегнуть к тактике тотального уничтожения инфраструктуры «незалежной».

Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия ожидаемо и очень скоро в очередной раз убедится, что перспектив мирного завершения конфликта...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если Россия убедится в том, что политический трек исчерпан, что на самом деле все надежды, если какие-то у кого-то были на Трампа, провалились – и переговорам не суждено быть, тогда у нас нет никаких других сдерживающих факторов, кроме как объявить тотальную войну всему тому, что на Украине еще движется, производит электроэнергию и все такое прочее.

Потому что на самом деле, я не говорю даже про ядерное оружие, – Россия многого не делает из того, что может делать. Например, она может вывести из строя все атомные электростанции, и никакая ПВО этому не поможет. Она может вывести из строя и разрушить все плотины гидроэлектростанций. Украина просто останется без света, накроется медным тазом, например, производство дронов, военной техники и всего остального», – отметил он.

«Вся эта тема очень сильно потеряет, не говоря уже о гуманитарных аспектах подобных действий и так далее. Всего этого Россия не делает, Путин, на мой взгляд, здесь проявляет доброту. Я лично считаю, что лучше бы это сделали сразу. Лучше обрезать хвост собаке сразу, чем резать по частям. Тем не менее, и Киев, и Брюссель должны понимать, что такой подход не исключен», – заключил Михеев.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить