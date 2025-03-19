Тотальное уничтожение Украины никуда не уходит с повестки – Михеев

Россия ожидаемо и очень скоро в очередной раз убедится, что перспектив мирного завершения конфликта на Украине больше нет. Поэтому она вполне может прибегнуть к тактике тотального уничтожения инфраструктуры «незалежной».

Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия убедится в том, что политический трек исчерпан, что на самом деле все надежды, если какие-то у кого-то были на Трампа, провалились – и переговорам не суждено быть, тогда у нас нет никаких других сдерживающих факторов, кроме как объявить тотальную войну всему тому, что на Украине еще движется, производит электроэнергию и все такое прочее. Потому что на самом деле, я не говорю даже про ядерное оружие, – Россия многого не делает из того, что может делать. Например, она может вывести из строя все атомные электростанции, и никакая ПВО этому не поможет. Она может вывести из строя и разрушить все плотины гидроэлектростанций. Украина просто останется без света, накроется медным тазом, например, производство дронов, военной техники и всего остального», – отметил он.