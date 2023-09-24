«Тотальный хаос и сознательное вредительство» – в Киеве дали оценку информационной подаче «контрнаступа»

Завышенные ожидания украинского общества от контрнаступления ВСУ столкнулись с реалиями, где вместо «взятий Бахмута и Токмака» официальные СМИ вынуждены лепить «перемоги» из незначительных продвижений войск.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста рассказал украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое грустное, что последнее время у нас какие-то мелкие тактические успехи пытаются выдать – за стратегические. У нас взятие того или иного населённого пункта, в котором ещё до войны проживало две-три сотни человек, за них у нас ведутся иногда месяцами боевые действия, и, соответственно, потом или взятие, или заход в этот населённый пункт, взятие части этого населённого пункта – показывается как огромная победа.

Я понимаю, что нет результатов тех завышенных ожиданий, которые давались, потому что были очень завышенные надежды на контрнаступление, и поэтому необходимо подавать хоть какую-то победу, хоть какую-то надежду. Понятно, что и западные партнёры, и украинское общество требуют от военного командования и политического руководства страны крупных побед. Показать, что мы обратно взяли Бахмут, Токмак, Соледар или ещё что-то, только тогда можно будет поверить в победу, сказать, что это большой успех», – сказал Бондаренко.