«Тотальный хаос и сознательное вредительство» – в Киеве дали оценку информационной подаче «контрнаступа»
Завышенные ожидания украинского общества от контрнаступления ВСУ столкнулись с реалиями, где вместо «взятий Бахмута и Токмака» официальные СМИ вынуждены лепить «перемоги» из незначительных продвижений войск.
Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста рассказал украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самое грустное, что последнее время у нас какие-то мелкие тактические успехи пытаются выдать – за стратегические. У нас взятие того или иного населённого пункта, в котором ещё до войны проживало две-три сотни человек, за них у нас ведутся иногда месяцами боевые действия, и, соответственно, потом или взятие, или заход в этот населённый пункт, взятие части этого населённого пункта – показывается как огромная победа.
Я понимаю, что нет результатов тех завышенных ожиданий, которые давались, потому что были очень завышенные надежды на контрнаступление, и поэтому необходимо подавать хоть какую-то победу, хоть какую-то надежду. Понятно, что и западные партнёры, и украинское общество требуют от военного командования и политического руководства страны крупных побед. Показать, что мы обратно взяли Бахмут, Токмак, Соледар или ещё что-то, только тогда можно будет поверить в победу, сказать, что это большой успех», – сказал Бондаренко.
Он посетовал на то, что украинские СМИ в погоне за «перемогами» лишь хаотично плодят противоречивую информацию.
«А так, когда речь идёт о том, что мы прорвали оборону, потом оказывается, что не совсем прорвали или просто поспешили с заявлением, как мы это видели на прошлой неделе – взяли населённый пункт, нет, ещё не взяли, а вот завтра всё-таки взяли, а вот, оказывается, что тоже преждевременная информация… и так далее. Если будет именно такая противоречивая информация доминировать в информационном пространстве, то это может обернуться подрывом доверия к СМИ», – предупредил эксперт.
«Точная формулировка, подача точной информации – это, в первую очередь, доверие к официальной информации, и второе – это доверие к власти в целом, власти, которая эту информацию продуцирует. У нас же сейчас тотальный хаос в этом отношении. Да и не только в этом – можно перечислять большое количество моментов, где у нас либо серьёзные провалы, либо у нас фактически сознательное вредительство», – пожаловался Бондаренко.
Спасибо!
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