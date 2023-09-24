«Тотальный хаос и сознательное вредительство» – в Киеве дали оценку информационной подаче «контрнаступа»

Вадим Москаленко .  
24.09.2023 19:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина


Завышенные ожидания украинского общества от контрнаступления ВСУ столкнулись с реалиями, где вместо «взятий Бахмута и Токмака» официальные СМИ вынуждены лепить «перемоги» из незначительных продвижений войск.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста рассказал украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Завышенные ожидания украинского общества от контрнаступления ВСУ столкнулись с реалиями, где вместо «взятий Бахмута...

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«Самое грустное, что последнее время у нас какие-то мелкие тактические успехи пытаются выдать – за стратегические. У нас взятие того или иного населённого пункта, в котором ещё до войны проживало две-три сотни человек, за них у нас ведутся иногда месяцами боевые действия, и, соответственно, потом или взятие, или заход в этот населённый пункт, взятие части этого населённого пункта – показывается как огромная победа.

Я понимаю, что нет результатов тех завышенных ожиданий, которые давались, потому что были очень завышенные надежды на контрнаступление, и поэтому необходимо подавать хоть какую-то победу, хоть какую-то надежду. Понятно, что и западные партнёры, и украинское общество требуют от военного командования и политического руководства страны крупных побед. Показать, что мы обратно взяли Бахмут, Токмак, Соледар или ещё что-то, только тогда можно будет поверить в победу, сказать, что это большой успех», – сказал Бондаренко.

Он посетовал на то, что украинские СМИ в погоне за «перемогами» лишь хаотично плодят противоречивую информацию.

«А так, когда речь идёт о том, что мы прорвали оборону, потом оказывается, что не совсем прорвали или просто поспешили с заявлением, как мы это видели на прошлой неделе – взяли населённый пункт, нет, ещё не взяли, а вот завтра всё-таки взяли, а вот, оказывается, что тоже преждевременная информация… и так далее. Если будет именно такая противоречивая информация доминировать в информационном пространстве, то это может обернуться подрывом доверия к СМИ», – предупредил эксперт.

«Точная формулировка, подача точной информации – это, в первую очередь, доверие к официальной информации, и второе – это доверие к власти в целом, власти, которая эту информацию продуцирует. У нас же сейчас тотальный хаос в этом отношении. Да и не только в этом – можно перечислять большое количество моментов, где у нас либо серьёзные провалы, либо у нас фактически сознательное вредительство», – пожаловался Бондаренко.

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