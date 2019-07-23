23.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Приднестровье, Статистика, Украина, Экономика
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Товарооборот Приднестровья с Россией растет, а с Украиной падает

Удельный вес России в общем товарообороте Приднестровья составляет 35,5%. Она остается основным торговым партнером ПМР.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Приднестровья на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Внешнеторговый оборот ПМР с РФ увеличился за шесть месяцев этого года в сравнении с первым полугодием 2018-го на 18%. Товарооборот с Украиной снизился в сравнении с прошлогодним показателем на 40%. При этом ввоз товаров из сопредельного государства уменьшился почти в два раза (на 47%), а экспорт сократился на 17%.

«Этот и ряд других факторов сказались на общих показателях внешнего товарооборота республики, который снизился в сравнении с прошлогодним уровнем на 6%», – говорится в сообщении.

Главной причиной отрицательной динамики стало снижение на 42% экспорта металлов и изделий из них. Это обусловлено как украинскими санкциями, так и введением американских пошлин на сталь и алюминий, которые привели к дисбалансу в металлургической отрасли ПМР.

В результате, объёмы экспортируемой продукции такого бюджетообразующего предприятия, как ОАО «Молдавский металлургический завод», в сравнении с первым полугодием 2018 г. снизились на 45%. В целом по республике импорт металлов и изделий из них уменьшился с начала года на 86%, а экспорт – на 66%.

Отмечается, что за первое полугодие 2019-го доля импортно-экспортных операций со странами СНГ составила 75% в общем объёме товарооборота Приднестровья. Со странами дальнего зарубежья – 25%. При этом структура внешней торговли с государствами, входящими в Евразийский экономический союз и Европейский союз, сложилась в соотношении 40% и 20% соответственно.

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