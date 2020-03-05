Товарооборот России и Сербии установил рекорд

05.03.2020, Москва, Елена Острякова

России и Сербии удалось выйти в 2019 году на рекордный за последние шесть лет показатель по товарообороту – более $2,6 млрд.

Об этом сегодня в Казани на заседании Российско-Сербского Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству заявил председательствующий на мероприятии вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Развивается инвестиционное сотрудничество. В совокупности в Сербии накоплено свыше $4 млрд. российских капиталовложений. Из них по линии „Газпром нефти“ – более $3 млрд., „Лукойл“ – $345 млн. Ключевым направлением по-прежнему остаётся энергетика», – цитирует Борисова официальный сайт президента Татарстана.

Сопредседатель заседания министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в свою очередь напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС в отношении России.

«Ваша страна является для нас очень важным экономическим партнером. Россия занимает третье место среди зарубежных торговых партнеров Сербии. Также Россия – это пятый по значимости экспортный рынок и вторая страна по объёму импорта», – сказал Дачич.

В завершение мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством инноваций и технологического развития Сербии и АО «ГЛОНАСС» (Российская Федерация) о сотрудничестве в области применения инноваций и новых инновационных технологий в области геолокационных сервисов.