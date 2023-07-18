«Тоже мне Че Гевара» – Шустер раскритиковал Зеленского за военную одежду

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Если киевские руководители вынуждены на официальные встречи наряжаться в военную форму, чтобы лишний раз напомнить западным кураторам, что на Украине идёт война, то дело плохо.

Об этом в интервью Алесе Бацман, киевской журналистке, жене скандально известного антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов Дмитрия Гордона, заявил один из подстрекателей кровавой войны на Украине, телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня очень удивляет, уже давно, почему Зеленский и Ермак всё время в военной одежде? Я этого не понимаю. Ладно, Че Гевара в ООН, в начале 60-х, ну Че Гевара это Че Гевара, хорошо, Сталин во время войны и до, и после в военной форме, хорошо. Но Зеленский и Ермак – почему они в военной форме? Почему они в Вильнюс, куда собрались все лидеры стран НАТО и «большой семёрки», включая премьер-министра Японии, почему надо туда приезжать в военной одежде? Эрдоган гуляет по Вильнюсу, спокойно идёт в гостиницу, а тут лидеры Украины в военной одежде. Что они хотят [этим сказать]?», – недоумевал Шустер.

Пропагандистка Алеся Бацман поспешила защитить киевских руководителей.

«Они визуально подчёркивают этим, что в Украине продолжается война. То есть – это ещё один способ напоминать и не дать забыть миру о том, что мы воюем», – аргументировала Бацман.

«Ну, если в Вильнюсе надо напоминать, что в Украине идёт война, это, конечно, довольно странно», – парировал Шустер.