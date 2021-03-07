Традиционная ориентация в США под угрозой – Евгений Пригожин

01.03.2021, Вашингтон, Иван Добровольский

Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал результаты исследования американского социологического центра Gallup, в котором говорится, что каждый шестой американец младше 21 года относит себя к ЛГБТ-меньшинствам. Своим мнением бизнесмен поделился в личном Telegram-канале.

По словам Пригожина, результаты опроса показали, что усиленная пропаганда нетрадиционных ценностей дала свои плоды.

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«Каждый шестой представитель американской молодежи пал жертвой циничной и извращенной гей-пропаганды, которая заставляет американцев забыть, какого они пола», – пишет Пригожин.

Кроме того, бизнесмен предполагает, что в скором времени главные государственные посты в США займут представители различных ЛГБТ-течений. Способствует этому политика нового президента Джо Байдена, подписавшего закон, согласно которому планируется прекратить дискриминацию по половому признаку. Также он пригласил на должность министра представителя гей-сообщества.

«Недалек тот день, когда президентом США станет трансгендер, вице-президентом – гей, министром обороны – лесбиянка, а государственным секретарем – зоофил», – сообщил бизнесмен.

Пригожин беспокоится, что права приверженцев традиционных взглядов с каждым годом будут все сильнее ущемляться.

«Люди традиционной ориентации будут изгнаны со всех ответственных должностей и занесены в список вымирающих видов природы», – заключил предприниматель.

Стоит отметить, что в исследовании Gallup принимало участие более 15 тысяч человек.