«Традиционная война с РФ – это самоубийство для США и НАТО» – эксперт

03.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что современные войны фактически ведутся посредством экономики, в случае угрозы территориальной целостности Россия готова защищаться с применением всех видов вооружения, включая ядерное.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт, историк Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С сугубо военной точки зрения, в настоящее время США и страны НАТО, конечно же, не будут вести против России традиционную войну, потому что они не самоубийцы. У России имеется ядерный потенциал, и первый удар, как сказал наш президент, будет направлен на центр управления, то есть, по элите. Но развязывать конфликты по периметру, создавать военную напряжённость будут обязательно.

В современной войне, особенно затяжной, решающую роль играет экономический потенциал (если не брать ядерную войну), который у США и НАТО более чем на порядок превосходит российский. Поэтому обеспечить победу в такой тяжёлой затяжной войне без ядерного оружия мы не в состоянии, это надо чётко понимать», – рассказал Сивков. «В локальных войнах мы будем противостоять, но, собственно говоря, так и определено в нашей доктрине. Что мы решаем задачи силами общего назначения в рамках войн и военных конфликтов низкой интенсивности, тогда как в конфликтах большой интенсивности мы защищаем свою территориальную целостность с применением всех видов оружия, включая ядерное», – пояснил эксперт.