02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Происшествия, Россия
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Трагедия на Северном флоте: в пожаре погибли 14 российских офицеров-подводников

14 моряков стали жертвами пожара на подводном аппарате Северного флота России, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что трагедия произошла в российских территориальных водах неподалёку от Североморска. Пожар, благодаря самоотверженным действиям экипажа, потушен, и аппарат вернулся в порт. Тип корабля в ВМФ не сообщают. Отмечается, что он вёл изучение рельефа дна в интересах флота.

ЧП на борту произошло на глубоководном научно-исследовательском аппарате при проведении биометрических измерений, уточнили в Минобороны РФ.

«14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — говорится в сообщении Минобороны.

Все погибшие моряки-подводники были офицерами,- сообщает популярный политический телеграм-канал Незыгарь.

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