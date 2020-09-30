30.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Политика, Происшествия, Украина
Просмотров:

Трагедия под Харьковом разрушила миф об украинской армии – Ермолаев


Катастрофа АН-24 под Харьковом, в которой погибли курсанты Харьковского национального университета воздушных сил, показала, что у украинского общества было мифологическое представление о украинской армии.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пора делать большие выводы. Во-первых, рушится миф, которым нас кормили пять лет – «армия-мова-вира», все три смысла. Армия – это не только то, что воюет, как казалось. Это часть военное организации, то, что взаимодействует с оборонным комплексом, промышленность, наука. Это военное образование, ответственность государства за военно-технические программы, которыми надо заниматься.

А в этой трагедии сложилось все. Мы потеряли молодых ребят, которые мечтали быть в воздухе, быть современными пилотами. Это произошло из-за того, что летает у нас рухлядь советских времен. А то, чем хвалятся наши производители, АН-178, кто его видел на вооружении за 5-6 лет в условиях «армия-мова-вира»?

Надо говорить не просто о реформе армии, а о системе, в которой есть научные компоненты, образовательные. И мы будем гордиться нашими военными не просто как защитниками родины, а как специалистами с прекрасным образованием, с высочайшей подготовкой. И тем, что государство и экономика помогают армии современными вооружениями.


Я с грустью смотрю на спекуляции вокруг трагедии и отсутствием желания сделать шаг вперед. Я боюсь, что пройдет несколько дней и очередная трагедия перевернет страницу этой.

И что меня задело – начали появляться предложения награждать парня, который выжил в этой трагедии. Я считаю, что это моральное иезуитство. Он выжил, он переживает за тех людей, кто был в самолете. Надо его поддержать, помочь состояться как офицеру. И не спекулировать на том, что может стать для него внутренней психологической травмой», – сказал Ермолаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть