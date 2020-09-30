Трагедия под Харьковом разрушила миф об украинской армии – Ермолаев

30.09.2020, Киев, Игорь Петров

Катастрофа АН-24 под Харьковом, в которой погибли курсанты Харьковского национального университета воздушных сил, показала, что у украинского общества было мифологическое представление о украинской армии.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пора делать большие выводы. Во-первых, рушится миф, которым нас кормили пять лет – «армия-мова-вира», все три смысла. Армия – это не только то, что воюет, как казалось. Это часть военное организации, то, что взаимодействует с оборонным комплексом, промышленность, наука. Это военное образование, ответственность государства за военно-технические программы, которыми надо заниматься.

А в этой трагедии сложилось все. Мы потеряли молодых ребят, которые мечтали быть в воздухе, быть современными пилотами. Это произошло из-за того, что летает у нас рухлядь советских времен. А то, чем хвалятся наши производители, АН-178, кто его видел на вооружении за 5-6 лет в условиях «армия-мова-вира»?

Надо говорить не просто о реформе армии, а о системе, в которой есть научные компоненты, образовательные. И мы будем гордиться нашими военными не просто как защитниками родины, а как специалистами с прекрасным образованием, с высочайшей подготовкой. И тем, что государство и экономика помогают армии современными вооружениями.

Я с грустью смотрю на спекуляции вокруг трагедии и отсутствием желания сделать шаг вперед. Я боюсь, что пройдет несколько дней и очередная трагедия перевернет страницу этой.

И что меня задело – начали появляться предложения награждать парня, который выжил в этой трагедии. Я считаю, что это моральное иезуитство. Он выжил, он переживает за тех людей, кто был в самолете. Надо его поддержать, помочь состояться как офицеру. И не спекулировать на том, что может стать для него внутренней психологической травмой», – сказал Ермолаев.