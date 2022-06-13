Трагедия под Одессой. Украина взрывает своих вынужденных граждан

Новости Украины

Это просто праздник лицемерия какой-то! Журналисты недогосударства, которое каждый день хоронит под обломками ракет своих вынужденных граждан («героическая работа ПВО») и массово сажает политических, валают: «Под Одессой мужик подорвался на мине — якый жах!». Так а мину-то кто подложил, Пушкин?

Такое впечатление, что мины прикапывались в песок и закидывались в море по методу рагулей, разбрасывающих на пляжах кочаны кукурузы — то есть бессистемно, но с задором. Национальная черта как-никак. Учитывая, что боеприпасы времен ВОВ находятся и взрываются до сих пор, то что ждет Одессу после нынешнего военного положения, даже страшно представить. Ведь действия профессиональных минеров можно предсказать, а обезьян — нет.

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А с мужиком как было. С женой и ребенком он выбрался отдохнуть на пляж, и первый вошел в море. Поплыл и наткнулся на мину, которая предсказуемо взорвалась. А мужика подкинуло вверх и, уже мертвого, выбросило на берег.

Вместе с сожалением, мирняк предлагает посмертно наградить его премией Дарвина и охает — мол, чудом не погибли жена и ребенок. С другой стороны, все прекрасно знают, что на заминированных пляжах может и не быть запрещающих вход табличек и заградительных лент, тогда как на «чистых» пляжах они есть, и избранные теробороновцы там очень даже купаются. Такая себе диверсия внутри страны. Вернее, внутри самой неблагонадежной Одесской области, над которой издеваются больше всего.

Что удивительно, в данном случае — настолько он очевиден — пропаганда даже не брешет, что «мина была рашистская», как это происходило раньше, а признает — «вона наша, ридна». А посему – что? Правильно — во всем виноват мужик! И вообще — так ему и надо! Ибо — барабанная дробь — мужик был переселенцем с Донбасса, то есть изначально человеком второго сорта. Хотя нет, третьего.

И вот теперь — второй акт этого чудовищного спектакля под названием «Лицемерие».

Если говорить об Одессе, то к переселенцам с Донбасса всегда, еще с 14-го года, мягко говоря, относились с непониманием — ведь можно было переселиться в Россию. Значит, они майданутые, значит, враги. Конечно, это поверхностное обывательское суждение, ведь обстоятельства бывают разные (одесситы вон, тоже «не так встали»). Но в противовес этому власти использовали несчастных людей — примем, обогреем, покажем «яка Украйына маты».

На деле же переселенцев селили в неприспособленные для жизни санатории советских времен — без окон, отопления и электричества. Впоследствии выяснялось, что санатории вместе с землей давно выкуплены каким-нибудь нуворишем и, приступая к его сносу с последующим строительством «светло серых дворцов из стекла и бетона», беженцев выкидывали на улицу. Включая инвалидов, стариков и детей.

То есть вся эта «операция спасения» была не более чем понтами. Более того, трудоспособных дончан не то что не брали на работу в госорганы — их даже официантами не брали. И, начиная с губернаторства Саакашвили, каждый второй митинг под стенами обладминистрации проводили именно они, лишенные всех человеческих прав переселенцы…

Я иногда думаю, неужели эти люди так до сих пор ничего и не поняли? Неужели на Украину до сих пор хочет переселиться еще кто-то? И даже в истории с миной я вижу некоторый символизм — как можно хотеть в страну, которая тебя убивает?

А что до последней пляжной трагедии, то можно предположить, что она, к сожалению, не последняя. И бесконечно переводить стрелки на недальновидных гражданских долго не получится. А то, знаете, в Одессе недавно гранату в мусорном контейнере нашли. Люди, правда, вовремя в полицию позвонили. Но ведь могло выйти и по-другому. И что бы тогда было — опять «мужик сам виноват»?!

А я к тому, что хорош уже страдать извечным украинским паскудством — обвинять в преступлениях жертв самих преступлений. Украина — страна-убийца. Все. Точка.