«Трагедия войны»… Глава МИД РФ вскрыл циничное лицемерие Израиля

Владимир Гладков.  
18.01.2024 18:59
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Украина


Израиль обвиняет Россию в «военных преступлениях», в то время как за три месяца уничтожил больше гражданского населения в Газе, чем за два года СВО погибло на Украине.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Израиль обвиняет Россию в «военных преступлениях», в то время как за три месяца уничтожил...

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«Когда Яир Лапид был премьер-министром Израиля, он что только ни говорил про нашу СВО, что это неприемлемо, когда не избирательно используются вооружения, когда страдают невинные граждане, это военное преступление. Несколько месяцев спустя, когда уже стало другое правительство, в ответ на повсеместную критику за неизбирательное применение тяжёлых вооружений, за беспрецедентное количество жертв среди гражданских, особенно детей, израильские руководители говорили: ну, это трагедия войны», – отметил он.

«То есть в одном случае СВО, где за два года близко не наблюдается такое количество жертв среди гражданского населения, как то, сколько пострадало гражданских за три месяца. В одном случае это «военное преступление», в другом – «трагедия войны». Давайте как-то определяться», – сказал Лавров.

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