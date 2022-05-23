Трагедия всей жизни: бандеровского волонтера из Днепропетровска депортируют в Россию против его воли

Новости Украины

«Волонтера» из Днепропетровска Максима Гошовского хотят депортировать в Россию. Об этом пишет днепропетровский сайт Информатор, со ссылкой на пост самого потерпевшего в Фейсбуке.

«Уже 8 лет Максим Гошовский пытается изменить гражданство РФ на украинское, но пока безрезультатно. Максим — настоящий патриот Украины, волонтер, участник «революции достоинства». Ему дали срок до 9 июня, каким-то образом выехать из Украины в противном случае его депортируют в Россию. Чего он всячески не хочет», – говорится в публикации.

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Несколько дней назад в Полтавской области, когда Гошовский вез запасы корма для животных из Киева в Днепропетровск, его остановили на блокпосту, проверили по миграционной базе и удивились, когда узнали, что у него просроченные сроки пребывания на Украине.

«Мне объяснили, что миграционная служба документы не принимает и не выдает, что сроки пролонгируются до тех пор, пока война не закончится, никоим образом не повлияли. Мне выписали штраф и поставили прямо в паспорте печать, что я должен покинуть Украину до 9 июня иначе меня депортируют в страну происхождения, то есть в Россию. Штука еще в том, что я со своим загранпаспортом гражданина России не могу выехать из Украины — вокруг страны ЕС, а наши разбитые врагами аэропорты не посадят меня на самолет в условную Турцию», — сетует российский перебежчик.

Сбежавший из России еще во время майданного переворота гей-активист Гошовский жалуется на отсутствие российской справки о несудимости, которое мешает ему стать полноценным громадянином Незалежной.

«В феврале я должен был подать документы на приобретение вида на жительство в Украине. Не хватало справки о несудимости по России. Я подал запрос через консульство и 22 февраля получил уведомление, что могу получить эту справку в консульстве в Харькове 25-26 февраля. Началась война, Харьков был под обстрелами и угрозой оцепления. Но справка тогда была последняя вещь в те дни, о которой я парился. А 27 февраля наше правительство запретило Миграционной службе выдавать и получать любые документы от граждан России и Беларуси» — написал «волонтер».

Также российский перебежчик сообщил, что не понимает причин такого отношения к нему со стороны украинских чиновников.

«Мой статус лица, претендующего получить вид на жительство продолжился, как я думал, поскольку во всех СМИ писалось, что документы пролонгируются до окончания военного положения и я без проблем волонтерил. Беспрепятственно мотался из города в город, показывая свой волонтерский бейдж, возил гуманитарный груз и людей на разные точки нашей области и не только, а также организовал производство плитоносок, наколенников и другой защитной амуниции. Был координатором направления Бандеровской полосы в Днепропетровске и всеми силами помогал в войне с оккупантами», — перечисляет Максим Гошовский свои «заслуги перед недорейхом».

В настоящее время, как сообщает издание Информатор, российский перебежчик и несостоявшийся гражданин Украины «ищет опытного юриста, который поможет ему в этом вопросе».

Редакция ПолитНавигатора, со своей стороны, может посоветовать незадачливому соотечественнику рабочий и относительно безопасный маршрут прибытия в Россию – автомобильным транспортом из Киева Никоолаев, затем – попутками в контролируемый российскими военными Херсон, а далее – в Крым, где с ним будут разбираться уже компетентные органы ФМС и ФСБ РФ.