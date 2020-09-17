Трагически погиб известный русский священник

17.09.2020, Москва, Максим Карпенко

В Крыму трагически погиб известный священник и писатель Александр Шумский, который был клириком московского храма святителя Николая в Хамовниках.

Об этом в своем блоге сообщил российский артист Юрий Лоза, который исповедовался у отца Александра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Лозы, Шумский сорвался со скалы под Севастополем.

«Находясь на отдыхе в Херсонесе, сорвался со скалы и разбился. Последний раз мы виделись летом в храме святителя Николая в Хамовниках, где он служил, когда я брал у него благословение на поездку в Крым. Мы были ровесниками, познакомились 17 лет назад, регулярно виделись, а во время пандемии он приезжал к нам домой, чтобы исповедать и причастить.

Вообще-то, в последние несколько лет я исповедовался ему чаще, чем кому бы то ни было другому. В нём была какая-то внутренняя сила, основанная на вере, убеждениях, энциклопедических знаниях, широкой эрудиции и умении точно формулировать свои мысли. Он был прекрасным собеседником, я был на него подписан и читал все его публикации, а дома у меня стоит одна из его книг с дарственной надписью.

Будучи членом Союза писателей, он публиковался много и успешно, получал литературные премии и был весьма уважаем в православном мире. Помним, скорбим… Прошу ваших молитв о упокоении души отца Александра», – написал Лоза.

Напомним: отец Александр Шумский является автором более пятисот статей и очерков, публиковался в журналах «Москва», «Россия православная», «Глаголы жизни», «Новая Книга России», в газетах «Десятина», «Дуэль» и так далее.