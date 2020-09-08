Трактора не помогли белорусам уберечься от коронавируса

08.09.2020, Москва, Елена Острякова

Смертность в Белоруссии в апреле-июне превысила среднегодовые показали предыдущих лет примерно на 5500 человек.

Эту информацию опубликовала ООН, однако предоставил ей данные Белстат. В самой Белоруссии цифры в открытом доступе не публиковались, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом данные января-марта в целом соответствуют показателям лет с низким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Бывший директор белорусского РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек предполагает, что в официальной статистике все эти цифры спрятали в категорию «Болезни системы кровообращения», хотя, на самом деле, люди умирали от коронавируса.

«Белорусы ничем не отличаются от европейцев, и наша нация никоим образом не отличается по восприятию ковидной инфекции, да и любой другой инфекции, от любых других национальностей. Поэтому всегда вызывает подозрения сниженная смертность от COVID-19. Я даже в прессе выступал по этому поводу и размышлял, с чем это может быть связано, может, перекрестный иммунитет, может, активная иммунизация от гриппа, БЦЖ. Но должен сказать, что и эпидемиологи, и инфекционисты в целом не согласились с этой позицией», — сказал Мрочек в эфире телеканала «Дождь».

Напомним в мае, согласно официальной статистике, Белоруссия вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19. При этом президент страны Александр Лукашенко демонстративно отказывался отменять в стране массовые мероприятия и вводить карантин. Он бравировал этим и заявлял, что лучшей профилактикой коронавируса является работа на тракторе.