Трамп анонсировал появление у США «невероятных» вооружений

08.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

США разрабатывают “невероятные новые вооружения”, в том числе подводные лодки новейшего образца, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого Дома.

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Из слов президента следовало, что в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

“Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить, — сказал президент США. — Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то (из новых систем) мы продемонстрируем, а что-то нет”.

США, отметил он, развивают и обновляют ядерные вооружения.

“Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать, — заявил Трамп. — Надеюсь, нам никогда не придется их использовать”.