Трамп атакует Иран в ближайшие 72 часа – Рожин

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В ближайшее 72 часа Соединенные штаты Америки нападут на Иран, и рассуждения Дональда Трампа относительно этой страны должны только лишь отвлечь внимание от готовящейся атаки.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал эксперт центра военно-политической журналистики, автор блога «Colonel Cassad» Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Велика вероятность, что США напрямую нападут на Иран в течение ближайших 72 часов. Как раз этого времени хватит, чтобы совершить переброску дальней авиации, переброску заправщиков, подогнать ещё один АУГ (авианосная группа) к берегам Ирана, чтобы иметь возможность наносить удар с помощью ракет Tomahawk. Это будет касаться поражения объектов на побережье Ирана, а также в восточной и северо-восточной части, которые труднодостижимы для израильской авиации», – пояснил он.

По словам эксперта, публичные заявления президента США Дональда Трампа относительно Ирана являются ширмой, чтобы создать видимость понуждения к «сделке», тогда как цель – полностью подавить Тегеран.