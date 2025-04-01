Трамп безболезненно для себя уйдет с Украины, свалив все на демократов
Если ничего с урегулированием конфликта на Украине не получится, президент США Дональд Трамп просто умоет руки, свалив все на предшественников.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Действительно Трамп может уйти из Украины, причем абсолютно безболезненно для своего имиджа, потому что он всячески дает понять, что это война Байдена, это не его война, и потому это ошибка Байдена, а он ее исправляет.
Поэтому те, кто говорят о том, что Трамп не посмеет, потому что это будет большой удар по престижу Соединённых Штатов… вот не работает именно такое понятие, как престиж Соединённых Штатов. Работает «Команда Байдена была, вот был Байден, а вот я», условно. И, соответственно, если Трамп уйдет из Украины, это ляжет на Байдена, практически тогда на демократов», – заявил Бондаренко.
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