Трамп безболезненно для себя уйдет с Украины, свалив все на демократов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если ничего с урегулированием конфликта на Украине не получится, президент США Дональд Трамп просто умоет руки, свалив все на предшественников.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама