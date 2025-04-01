Трамп безболезненно для себя уйдет с Украины, свалив все на демократов

Анатолий Лапин.  
01.04.2025 13:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Если ничего с урегулированием конфликта на Украине не получится, президент США Дональд Трамп просто умоет руки, свалив все на предшественников.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ничего с урегулированием конфликта на Украине не получится, президент США Дональд Трамп просто умоет...

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«Действительно Трамп может уйти из Украины, причем абсолютно безболезненно для своего имиджа, потому что он всячески дает понять, что это война Байдена, это не его война, и потому это ошибка Байдена, а он ее исправляет.

Поэтому те, кто говорят о том, что Трамп не посмеет, потому что это будет большой удар по престижу Соединённых Штатоввот не работает именно такое понятие, как престиж Соединённых Штатов. Работает «Команда Байдена была, вот был Байден, а вот я», условно. И, соответственно, если Трамп уйдет из Украины, это ляжет на Байдена, практически тогда на демократов», – заявил Бондаренко.

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