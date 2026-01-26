Трамп будет управлять Донбассом от Славянска до Горловки! – Бортник впаривает «адекватникам» чушь о раздаче российских земель американцам
Если украинские войска выйдут из остающейся под их контролем части Донбасса, то эта территория перейдет под управление США.
Такими фантазиями в беседе с канадским подкастером Джеймсом Талбергом озвучил киевский политолог Руслан Бортник, отсиживающийся в Польше и окучивающий аудиторию т.н. «адекватников», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Бортник уверяет, что на переговорах обсуждается два варианта создания «свободной экономической зоны»: один – беспошлинная торговля с США, второй – СЭЗ в районах Донбасса, откуда «будут отведены украинские и, возможно, российские войска».
«Это, условно говоря, от Славянска где-то до Горловки, включая и часть оккупированных территорий. Эта свободная экономическая зона будет, в том числе и демилитаризованной зоной. И, наверное, ею будет управлять какая-то международная структура под руководством Трампа или его окружения», – сказал Бортник.
Кроме того, он надеется, что Украина получит возможность беспошлинно торговать с США, о чем ранее заявлял спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, после чего ЕС и Китай начнут перемещать сюда свои производства.
«США таким образом, во-первых, делают свой взнос в мирное урегулирование. А, во-вторых, надо понимать, что для США это тоже выгодно, поскольку США собираются быть ключевым экономическим игроком на территории Украины и через соглашение о полезных ископаемых, и через энергоносители, и через контроль логистики. То есть США будут сами производить тут многие товары и услуги», – надеется укро-политолог.
По его словам, учитывая незначительный торговый оборот между США и Украиной, Вашингтон надеется, что украинские товары не создадут «угрозы или давления в короткой перспективе на американскую экономику».
