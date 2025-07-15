Трамп будет вынужден отступить, у нас нет столько оружия – американский политолог

Воинственные слова президента США Дональда Трампа в адрес России – это лишь риторика.

Об этом на канале «The Duran» заявил американский юрист и политолог Эдвард Барнс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они просто продадут оружие через НАТО. Но это все равно не решит проблемы. Вы, ребята, сказали, что у нас нет оружия. Я имею в виду, что оружия, которое им нужно, у нас больше нет. Так что мы не можем его просто придумать. И мы собираемся бросить Израиль, мы собираемся бросить китайский фронт? Я так не думаю.

Я знаю, что большинство людей в Пентагоне не заинтересованы в этом. Это больше похоже на риторику, чем на суть. Если этого не произойдет в течение какого-то времени, – сколько таких заявлений сделал Трамп за первые шесть месяцев? Выполнил ли он хоть одно из своих плохих обещаний? Нет, он всегда отступает», – заявил Барнс.