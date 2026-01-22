Трамп через Гренландию целится на российский арктический шельф — Коц

Анатолий Лапин.  
22.01.2026 16:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 189
 
Вооруженные силы, Гренландия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США


Через попытку захватить Гренландию президент США Дональд Трамп пытается «замкнуть» Арктику с двух сторон и претендовать на часть российского шельфа.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На протяжении уже лет 20-ти идут споры вокруг арктического шельфа. Там есть подводные хребты – это и хребет Ломоносова, хребет Менделеева, хребет Гаккеля… И Россия считает, что это – продолжение континентальной плиты, на которой стоит наша страна, то есть, 200-мильный шельф должен быть нашим со всеми ископаемыми, которые на нем находятся. А это очень богатый ископаемыми регион.

К тому же идет глобальное потепление, таяние ледников. Соответственно, эти ископаемые становятся более доступными. До сих пор Дания, которая через Гренландию к этому апеллировала, настаивала, что хребет Гаккеля – это продолжение так называемого Срединно-Атлантического хребта, то есть, таким образом значительно урезает площадь территории, на которую претендует Россия.

Но подкрепить эти претензии Дании особо нечем. У России есть самый главный аргумент в споре за арктические богатства – это самый мощный и самый многочисленный в мире ледокольный флот, плюс сеть заполярных военных баз», – отметил он.

«Поэтому, мне кажется, что падкий на чужие ресурсы Дональд Трамп решил в этом многолетнем споре поставить свою жирную точку, и логика происходящего очевидна – Гренландия позволяет Соединенным Штатам замкнуть эту арктическую дугу от Аляски до Северной Атлантики. Это даст возможность Америке получить доступ к этому большому, богатому ресурсами узлу.

Вдобавок США получают возможность давить на наш Северный морской путь, плюс влиять на деятельность нашего подводного флота в Арктике», – заключил Коц.

