Трамп чист – во всём виноваты русские

27.03.2019, Москва, Александр Ростовцев

Итак, стало известно, что комиссия американского спецпрокурора Мюллера закончила

дело «о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года» и подготовила соответствующий документ-доклад для членов Конгресса, а уже через день генпрокурор США Уильям Барр огласил резюме доклада широким слоям взволнованной американской общественности. Если совсем кратко, то:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Президент Дональд Трамп чист перед Америкой, как слеза Иванки. И его соратники тоже. Но русские атакуют!

Копание в белье различной свежести действующего президента закончено, и теперь прокурорская команда с чистой совестью может перевести дух. Два года группа из 19 следователей и 40 агентов ФБР под командованием «папаши Мюллера» держала «под колпаком» свыше 500 человек, подозреваемых «в причастности к агентам влияния Кремля», провела 500 обысков и выдала на руки 2800 повесток. Все эти мощнейшие усилия вылились в пространный доклад из двух частей.

Главное, что содержит резолютивная часть документа: «комиссия не рекомендует предъявлять новые обвинения [президенту], а также не предусматривает выдвижения спецпрокурором засекреченных обвинительных заключений».

В переводе с казённого на человеческий язык это значит, что следственная бригада спецпрокурора Мюллера, затратив тысячи дупо-часов и сотни тысяч долларов американских налогоплательщиков, раскрыли секрет «Поли в шинели», известный любому человеку, обладающему мало-мальским критическим мышлением.

Светозарный блондин Дональд Трамп одолел ведьму Бастинду Клинтон в ходе напряжённой президентской гонки без малейшей помощи Кремля, ФСБ-ГРУ и русских хакеров, а токмо благодаря ловкости своей, да прелестям Меланьи, совокупно с волею американских людишек и коллегии выборщиков, отдавших за него большинство голосов.

Первая часть итогового документика посвящена «вмешательству России в президентские выборы 2016 года». Следствию не удалось установить факты сговора или координации усилий избирательного штаба Трампа с российскими властями с целью повлиять на голосование. Однако спецпрокурору Мюллеру и его команде удалось разоблачить проникновение мохнатого щупальца Кремля в избирательную систему США вне связи с Трампом.

В докладе Уильяма Барра говорится о «двух основных попытках вмешательства» в систему подсчёта голосов избирателей через пресловутую «фабрику троллей», известную, как «Агентство интернет-исследований», и яростные атаки российских хакеров.

«Ольгинские» злоумышленники якобы нанесли ущерб избирательной кампании Хиллари Клинтон, «распространяя дезинформацию и проводя спецоперации в соцсетях с целью посеять раздоры в обществе», а также «взломали переписку штаба Клинтон и Демократической партии». В докладе также упоминается ресурс WikiLeaks, как посредник и проводник «кремлёвской дезы».

Спецпрокурор сообщает, что на все эти действия им были выдвинуты и обнародованы соответствующие обвинения «ряду российских граждан и организаций». Но штаб Трампа и «ассоциированные с ним люди» не имеют ко всем этим кремлёвским безобразиям никакого отношения.

Во второй части доклада, чтобы быть убедительным и немного подсластить горькую пилюлю трамповской оппозиции, спецпрокурор выдаёт легчайшие ата-та по президентской попке, поведав «о действиях президента, которые могли бы считаться препятствием правосудию». Мюллер приводит список фактов, установленных в ходе расследования, но не делает из них юридически обязывающих выводов.

В конце концов, документ не предусматривает выдвижение обвинений против Трампа, включая секретные, так что Барр и его заместитель Род Розенштейн вынуждены констатировать, что «факты воспрепятствования правосудию президентом не установлены».

Адвокаты Трампа торжественно объявили документ «полным и окончательным оправданием» президента США. Сам Донни с огромным облегчением подчирикнул им в Твиттере: «Никакого сговора, никакого препятствования, полное и абсолютное оправдание…».

Ранее Трамп упорно называл расследование «охотой на ведьм» и отрицал порочащие связи с Россией.

Генпрокурор Барр пообещал вскоре представить основные выводы доклада конгрессменам и сообщил, что намерен опубликовать столько информации, сколько позволяют ведомственные законы и правила. Публиковать полностью доклад генпрокурор не обязан.

В Кремле в ответ на доклад генпрокурора Барра просто пожали плечами и через пресс-секретаря Пескова заявили, что всё это было ясно и без расследования.

В общем, доклад и выводы комиссии спецпрокурора Мюллера очистили Трампа от подозрений в порочащих связях с Кремлём лучше, чем корейская химчистка – заляпанную одежду от въевшейся грязи.

Но вопросы остались. Не к выводам комиссии – там изначально нечего было расследовать. Главный вопрос – почему Трампа так легко оставили в покое, хотя последние два года привыкли вешать на Донни всех дохлых собак?

Скорее всего, на сворачивание расследования о «русском следе» в избирательной кампании Трампа и оглашение вегетарианского вердикта повлияли внешнеполитические шаги американского президента, идущие вразрез с его предвыборными обещаниями.

Давление на Россию не прекращается, боевые действия с участием военных и спецслужб США продолжаются, Украина остаётся нацистским гнойником и разносчиком заразы для окружающих.

Расхожее мнение, что снятие обвинений открывает путь Трампу ко второму президентскому сроку. Однако, рискнем предположить (и сам Трамп об этом намекал в недавнем интервью), что Донни откажется от борьбы в 2020 году. Президентство его выдалось уж больно хлопотным, а главой государства он стал в 70 лет, побив рекорд старикана Рейгана. Ещё один срок – это новые расследования и новая головная боль – так можно и сгореть прямо на боевом посту. Оно ему надо?