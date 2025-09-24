Трамп дал Европе и Украине месяц на войну с Россией, – Царев

Главной задачей для президента США Дональда Трампа на ближайший месяц является принятие бюджета Штатов. Все остальные вопросы, в том числе урегулирование на Украине, для него второстепенны, поэтому обращать внимание на его антироссийскую риторику на Генассамблее ООН не стоит.

Об этом в эфире радио «КП» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.