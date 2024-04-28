Трамп дал отмашку на ленд-лиз для Украины в обмен на финансирование оружейниками его предвыборной кампании

Республиканцы всегда лоббировали интересы американского военно-промышленного комплекса, и, скорее всего, в этот раз они также получили от оружейников «благодарность» за голосование по пакету законопроектов о «военной помощи Украине».

Об этом «Первому севастопольскому» заявил экс-нардеп Украины, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главным из пакета он назвал закон о ленд-лизе, который подразумевает продолжение поставок техники до 2026 года.

«Чрезвычайно важный контракт для Украины. Потому что… если закон подпишут, больше не будет голосований в Конгрессе – Белой дом подписывает контракты с ВПК, производится оружие и отправляется на Украину. И только отчитывается перед конгрессом – отгрузили столько то», – отметил Царёв.

По его словам, Байден не хотел запускать эту процедуру, поскольку избегал эскалации. И президент Владимир Путин абсолютно не шутил, когда говорил, что Байден со своей командой предпринимали ряд шагов, чтобы конфликт закончился. Поэтому по ленд-лизу Украина ничего не получала. Но сейчас республиканцы вносят этот закон.

«Получается кардинальное изменение позиции Трампа и республиканцев. Незадолго перед голосованием была встреча Трампа и Джонсона, и после на пресс-конференции Трамп сказал, что Джонсон – хороший парень, молодец и делает все правильно. После голосования, когда выделили деньги, Трамп провел четыре пресс-конференции и на каждой из них сказал, что Джонсон – молодец», – подчеркнул политик.

«Республиканцы всегда были связаны с военно-промышленным комплексом Соединённых Штатов, и тут Байден выделяет деньги. Судя по всему, оружейники пришли к республиканцам и договорились. Возможно, это самая основная причина. Потому что деньги выделяются на ВПК, а потом разными способами перечисляются на избирательную кампанию кандидата в президенты. И здесь была борьба не за Украину, не за идеологию, не за что-то другое, а борьба за деньги, кому их перечислят. Политика – она цинична», – заключил Царёв.