Трамп дал Путину карт-бланш на летнюю наступательную кампанию – глашатаи Банковой приуныли

Вадим Москаленко.  
04.07.2025 14:13
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Переговоры по Украине начнутся только после и по итогам летней наступательной кампании ВС РФ.

Об этом говорили участники эфира пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры по Украине начнутся только после и по итогам летней наступательной кампании ВС РФ....

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«Насколько я понимаю, где-то произошёл консенсус, что до конца этой наступательной кампании Трамп позволяет Путину сделать то, что он хочет и сможет сделать.

Помните этот образ двух подростков, которые дерутся в парке? Как он видит ситуацию: есть два ребёнка, которые дерутся, и Путину, как более сильному, позволяет побить и отбить то, что он сможет отбить. А, с другой стороны, Украину пытается ограничить в оружии для того, чтобы этот подросток быстрее пошёл на мирные переговоры. Вот, что происходит», – вещала пропагандистка Ольга Кошеленко, спецкор ТСН в США.

С таким толкованием косвенно согласился обслуживающий интересы Зе-офиса политолог Владимир Фесенко.

«Он [Трамп] понимает, что любые проекты – с нашей стороны, с российской – они могут начаться только после завершения войны. А как эту войну завершить, он пока не знает. Он принял для себя вот этот пассивный вариант – дождёмся, пусть они повоюют, а когда военная ситуация стабилизируется, тогда мы снова будем договариваться», – сказал Фесенко.

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