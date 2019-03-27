Трамп дал указание отправляться на Луну

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

По требованию Белого дома NASA в течение ближайших пяти лет должно организовать полет американских астронавтов на Луну, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом во время выступления в американском аэрокосмическом агентстве заявил вице-президент Майк Пенс. Фрагмент речи он опубликовал в своем Twitter.

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«Президент дал указание NASA и его директору Джиму Брайденстайну выполнить эту задачу любыми необходимыми средствами… Вы должны рассмотреть возможность привлечь все возможные средства, включая космическую индустрию, правительство и частный бизнес. Администрация и весь американский народ привержены этой цели», — обратился он к сотрудникам NASA.

«Стратегия Белого дома — вернуть американских астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет. Первая женщина и следующий мужчина на поверхности Луны будут американскими астронавтами, отправленными с помощью американских ракет с американской земли», — сказал вице-президент Пенс.

Глава NASA Джим Брайденстайн отреагировал на слова Пенса в своем Twitter. «Вызов принят. А теперь — к работе», — написал он. Позднее он подтвердил, что к выполнению задачи будут привлечены частные компании. «Девять американских компаний по контракту с NASA конкурируют за доставку первой партии научного оборудования на поверхность Луны», — сообщил Брайденстайн. Итоги тендера, по его словам, будут объявлены в мае.

На исследования Луны, как сообщала ранее WSJ, NASA намерена попросить у американского бюджета еще $500 млн. К исследованию спутника Земли агентство намерено активно привлекать частный сектор. По анонсировавшимся ранее планам для миссии корабля Orion к Луне в 2020 году должна была быть использована сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS), преимущественно разрабатываемая Boeing. В середине марта Брайденстайн допускал возможность смены выбора ракеты и заключение контракта с другой компанией.

О планах полета к Луне заявлял основатель SpaceX Илон Маск. Еще в 2017 году компания намеревалась отправить первых космических туристов к Луне уже в 2018 году. При этом, как сообщали в компании, клиенты уже внесли значительную часть оплаты. В 2018 году полет так и не состоялся, однако в сентябре стало известно имя первого космического туриста, который отправится на корабле SpaceX к Луне — им стал японский миллиардер Юсаку Маэдзава. По данным Forbes, состояние Юсаку Маэдзава составляет $2,9 млрд. Уже в начале февраля 2019 года Маск представил видео с испытаний двигателей для межпланетного корабля Starship.

Первая высадка людей на Луну состоялась в 1969 году. На корабле «Аполлон-11» на поверхность спутника Земли прилунились командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин. Лунная программа «Апполон» продолжалась до 1972 года.