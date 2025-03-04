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Белый дом никак не может договориться с президентом РФ Владимиром Путиным – и поэтому Дональд Трамп вымещает всю свою злость на Владимире Зеленском.

С таким заявлением в эфире львовского телеканала NTA выступил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что если США реально заинтересованы в диалоге с Украиной, то они найдут дипломатическую формулу, которая удовлетворит Трампа и оставит между двумя президентами отношения, которые будут базироваться на уважении. Если США не заинтересованы в каком-то продолжении отношений с Украиной, если США заинтересованы в том, что эти отношения выглядели как необходимость найти козла отпущения за то, что Трамп не может договориться с Путиным, это будет абсолютно другая история и ситуация… Теперь про редкоземельные металлы. Вся история о том, подпишут или нет. Эта сделка вообще никакого значения не имеет, она ни о чём. Я подпишу соглашение о создании фонда, который теоретически может разрабатывать неизвестные нам ископаемые (не знаем, сколько и что, насколько конкурентоспособно), а ты мне должен виртуальные гарантии безопасности предоставить, которые в действительности никак не могут быть реализованы. Это разговор двух людей ни о чём», – вещал Портников.