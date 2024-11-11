Трамп делает ставку на Сербию, как на лидера Балкан

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Президент Сербии Александр Вучич стал первым и пока единственным главой балканского государства, которому сделал телефонный звонок избранный президент США Дональд Трамп.

В Белграде полагают, что таким образом новый американский лидер показал, на кого он будет делать ставку в региональной политике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О разговоре с избранным президентом США рассказал сам Александр Вучич на своей странице в одной из запрещённых в России социальных сетей:

«Разговор был отличным, теплым и, я бы сказал, очень содержательным. Я благодарен президенту Трампу за то, что он прекрасно осведомлен о многих вещах, касающихся Сербии. Он говорил даже о спортивных успехах нашего народа и страны».

Также, по словам Вучича, Трамп выразил благодарность за огромную поддержку Сербии во время выборов, в ответ президент Сербии пригласил его в Белград.

«Я уверен, что при поддержке всех наших друзей он сможет сделать Америку великой, а мы Сербию — достойной страной, которая сможет очень хорошо сотрудничать с США», – рассуждал сербский президент.

Новость о том, что Дональд Трамп позвонил Александру Вучичу, активно обсуждается, как в самой Сербии, так и в других государствах постюгославского пространства. Последние пока сдержаны в оценках, учитывая тот факт, что и по сей день избранный президент США никому из лидеров других балканских государств, в своей массе негативно настроенных к бывшей метрополии, звонков не делал.

«Вучич подтвердил, что он является бесспорным лидером региона, который выступает за мир, стабильность, взаимопонимание и развитие не только Сербии, но и всех Западных Балкан», – прокомментировал произошедшее президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик.

В конце своего первого президентского срока Дональд Трамп попытался смягчить остроту развязанного демократами конфликта на постюгославском пространстве, создав на этой территории единую экономическую зону, что способствовало бы невольному сближению ранее стравленных между собой народов.

Предполагалось, что на Западных Балканах будут свободно ходить финансы, инвестиции, товары и рабочая сила, для чего страны региона признают документы и дипломы друг друга. При этом центром нового объединения администрация Трампа видела именно Белград. Это начинание было свернуто с приходом к власти в США демократов во главе с Джо Байденом.