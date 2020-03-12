Трамп делает ставку на слабоумие Байдена

12.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Бывший вице-президент США Джо Байден скорее всего станет соперником действующего американского президента Дональда Трампа на предстяощих в ноябре выборах.

Об этом пишет «Коммерсант», указывая, что по результатам праймериз в Демпартии Байден увеличил отрыв от своего ближайшего конкурента.

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Издание обращает внимание на перепалку, произошедшую в Детройте на автозаводе между одним из рабочих и Байденом и рабочим, который обвинил политика намерении лишить американцев права на ношение оружия. В ответ Байден грязно выругался, заявив «You’re full of shit» (дословно – ты полон дерьма), а потом и вовсе назвал рабочего дураком.

«Фраза про «полную голову дерьма», произнесенная Джо Байденом в Мичигане, не прошла незамеченной. Ролик быстро разошелся по интернету: его немедленно растиражировал штаб Дональда Трампа, к критике присоединился и Берни Сандерс. Для действующего президента направление атаки вполне излюбленное: он и его союзники, очевидно, намерены изобразить 77-летнего бывшего вице-президента человеком, чьи умственные способности стремительно угасают», – пишет газета.

Отмечается, что в конце минувшей недели Трамп систематизировал эти обвинения, выступая перед 500 основными донорами Республиканской партии на закрытой встрече в своем поместье в штате Флорида. Он упомянул оговорки Байдена – например, тот утверждал, что идет в сенаторы, а не в президенты, уверял, что с 2007 года в США от огнестрельного оружия погибли 150 миллионов американцев.

«Надеюсь, вы это никому не передадите»,— сказал Дональд Трамп присутствующим, особо отчеканив слово «надеюсь». Присутствующие все поняли, и информация о встрече сразу же попала в СМИ», – сообщается в статье.

В свою очередь личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у Джо Байдена налицо признаки старческой деменции, а ведущий Fox News Шон Хэннити посвятил существенную часть своего шоу доказательствам «очень сомнительной связи с реальностью» бывшего американского вице-президента. «Национальный комитет Республиканской партии присоединился к хору критиков Джо Байдена, распространив ролик, на котором тот на сцене путает сестру и жену, обвиняя их в том, что они поменялись местами за его спиной», – добавляет издание.