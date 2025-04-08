Трамп договорится с Путиным и отрубит нам всю оборону – поляк Кульпа запаниковал

Вадим Москаленко.  
08.04.2025 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 248
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Евробезопасность строилась в виде вспомогательных армий для американцев, и сейчас, после демарша Дональда Трампа, ряд европейских стран уходят в зону риска.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евробезопасность строилась в виде вспомогательных армий для американцев, и сейчас, после демарша Дональда Трампа,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Разница между Польшей и Украиной в том, что у Украины есть миллионная армия и собственные кнопки, при помощи которых Киев может определить, во что ударить, как ударить. А в Европе армии строились как вспомогательные армии для американской армии, в принципе, без собственной разведки, без собственных кнопок. Например, Польша купила огромное количество оружия, которое может отказать в работе, если будет договорняк между Вашингтоном и Москвой.

Этого тоже нельзя исключать! Потому что неожиданности, которые мы видим в том, как ведёт себя администрация Трампа, заставляет политиков быстро думать и искать поддержки, прежде всего, там, не только где есть общие ценности, но и общие риски», – тревожился Кульпа.

«Общие риски у нас есть от севера Норвегии. Финляндия, балтийские страны, Польша, Украина, Турция – это 3,5 тысячи км, которые, в принципе, являются союзом. Потому что разделяют риски. Никто из этих стран не заинтересован в победе России над Украиной, ни одна из этих стран не заинтересована ослаблением суверенитета своего соседа. Мы в одной геополитической лодке!», – паниковал поляк.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить