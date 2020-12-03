Трамп должен бежать не в Ростов, а в Москву – Коротченко

03.12.2020, Москва, Владимир Гладков

Американская демократия стремительно деградирует, потому что попраны её основные символы и ценности, а президенту США Дональду Трампу пора задумываться о преследованиях, которые начнутся, как только он сдаст президентские полномочия.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот он, 37-ой год в Соединенных Штатах Америки, во всей его красе. Вместо сияющего града на холме – волчий оскал американской демократии. И да, я не исключаю, что бедного Дональда Трампа будут не просто люстрировать, таскать по судам, шить дело, его будут политически уничтожать.

И, я думаю, в соответствии с принципами демократии, Россия сможет предоставить политическое убежище, преследуемому бывшему президенту США Дональду Трампу. Но пусть он не просто прибудет куда-то в Ростов, либо еще куда-то. Пусть переведет сюда свои капиталы и построит наконец-то свой знаменитый Трамп-сити, где-нибудь у нас в Новой Москве.

На самом деле, то, что происходит в США – это абсолютно позорная страница. Мы видим уничтожение символов американской демократии. Американский президент – это не просто символ, это олицетворение США. Они втаптывают в грязь сами себя», – резюмировал Коротченко.