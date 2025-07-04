«Трамп должен срочно лететь в Москву и Пекин»: фальшивые войны – это самоубийство США

Елена Острякова.  
04.07.2025 18:45
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


США сохранили тоталитарную демократию, сформировавшуюся в 50-годы прошлого века в борьбе с СССР. Это заставляет их постоянно ввязываться в ненужные войны по всему миру ради утверждения своего эфемерного величия.

Об этом директор Либертарианского института Скотт Хортон заявил в интервью Таккеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатору».

США сохранили тоталитарную демократию, сформировавшуюся в 50-годы прошлого века в борьбе с СССР. Это...

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«Неважно, кто президент, это эпоха фальшивых войн. Это попытка Америки сохранить глобальную гегемонию, которой у нас вообще не должно быть, и которая, по сути, является самоубийством для нашего общества. Мы все равно не можем ее сохранить», – сказал Хортон.

Он считает, что США не могут себе позволить бороться с тем, что «Китай захватит мир», имея госдолг 37 трлн долларов.

«Так что у нас может быть многополярный мир, в котором мы разберемся. Сам Дональд Трамп сказал в первые дни своего президентства: я не хочу переключаться с Ближнего Востока на конфликт великих держав, я не хочу ни с кем конфликтовать. Мы должны ладить с Россией, Китаем и ближневосточными державами, и впереди у нас целое столетие процветания.

И я верю, что Дональд Трамп прямо сейчас мог бы отправиться на самолете в Москву, Пекин, а затем в Пхеньян, а потом вернуться домой и стать великим Трампом, который будет следить за сокращением влияния Америки, сохранением мира и процветанием здесь», – сказал Хортон.

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