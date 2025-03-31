Трамп ещё не понял, во что он наступил на Украине – Карманов

План Трампа быстро сбросить Украину на Европу и высвободить ресурсы для борьбы с Китаем явно буксует – на Украину можно вступить, но очиститься от нее сложно.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«План сразу пошел как-то не так. Потому что, во-первых, выяснилось, что если наступить в Украину и у тебя рифлёная подошва, то её просто так оттуда из подошвы не выбьешь – запахи, гигиены никакой и всё остальное соответствующее. И вот мы уже два с лишним месяца смотрим, как администрация Трампа пытается это выбить, то есть выйти из Украины и из этого какие-то прибыли извлечь. Рассказывает про страшные фантастические секретные ресурсы Украины, которые только что обнаружены. Казалось бы, вы там гужевали столько лет и не видели эти огромные залежи сверхценных ископаемых? А тут срочно их надо было придумать, чтобы красиво уходя с Украины сказать: вон сколько оттуда денег поднимем. И всё равно у них пока даже не получается прогнуть это украинское аморфное образование с очень спорным статусом. Потому что простой вопрос: кто там имеет право что-то международное подписывать от Украины? И какой-нибудь новый президент, а он будет когда-нибудь, наверное, что скажет про эти все документы, какую они легитимность имеют?», – подчеркнул он.

По мнению обозревателя, пока у Трампа мало что получается. Но все формулировки «никаких переговоров про Украину без Украины» уже забыты напрочь, и идёт цепочка встреч без её участия.