«Трамп ещё не раз плюнет нам в русский борщ» – полковник Баранец

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Необходимо стремиться к справедливому и равному диалогу с Дональдом Трампом, однако заблуждаться насчёт чистоты намерений американцев также не стоит.

Об этом на канале «БелТА» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие ждут, что таким же наглым наскоком Трамп сумеет поставить на колени Путина – ошибаются. Дональд Трамп ошибается. Вот, где он может расшибить лоб – так это в Кремле, или где они там ещё будут встречаться. Трамп легко переступает через любого политика любого масштаба, но только вряд ли ему удастся переступить через Путина. У Путина есть свой – и голос, и аргументы, и не только в виде «Орешника»… И, конечно, Трампу нельзя забывать, что сегодня в Кремле сидит не Ельцин, который говорил «Бог, благослови Америку», там сидит другой человек, и с ним нужно по-другому разговаривать, иначе не получится разговора, а хотелось бы, чтобы получился справедливый, на равных», – сказал Баранец.

Тем не менее, он отметил, что иллюзий насчёт Трампа не питает.