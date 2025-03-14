«Трамп ещё не раз плюнет нам в русский борщ» – полковник Баранец

Максим Столяров.  
14.03.2025 23:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Необходимо стремиться к справедливому и равному диалогу с Дональдом Трампом, однако заблуждаться насчёт чистоты намерений американцев также не стоит.

Об этом на канале «БелТА» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимо стремиться к справедливому и равному диалогу с Дональдом Трампом, однако заблуждаться насчёт чистоты...

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«Многие ждут, что таким же наглым наскоком Трамп сумеет поставить на колени Путина – ошибаются. Дональд Трамп ошибается. Вот, где он может расшибить лоб – так это в Кремле, или где они там ещё будут встречаться.

Трамп легко переступает через любого политика любого масштаба, но только вряд ли ему удастся переступить через Путина. У Путина есть свой – и голос, и аргументы, и не только в виде «Орешника»…

И, конечно, Трампу нельзя забывать, что сегодня в Кремле сидит не Ельцин, который говорил «Бог, благослови Америку», там сидит другой человек, и с ним нужно по-другому разговаривать, иначе не получится разговора, а хотелось бы, чтобы получился справедливый, на равных», – сказал Баранец.

Тем не менее, он отметил, что иллюзий насчёт Трампа не питает.

«Я сказал фразу, которая американца сильно обидела. Я как российский офицер, как гражданин РФ абсолютно уверен, что Трамп ваш ещё не раз плюнет нам в русский борщ, а может быть, и пописает.

Трамп уже начал нам вредить. Сначала – да. Помните, когда-то встречали брызгами шампанского в потолок Госдумы. И сейчас у нас по началу вообще какой-то ренессанс, восстановление, тем более после этой порки в овальном кабинете.

Друзья, давайте не заблуждаться, кто бы ни был во главе США, он никогда ни на йоту не уступит интересам США, вот с этого мы должны исходить. Принимать… рукопожатия, комплименты, но всегда помнить, что тот человек, который нас обжимает в объятьях, может быть, он ищет на нашей спине местечко, куда очень удобно вогнать нож», – призвал полковник.

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