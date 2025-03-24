Трамп ещё построит в Крыму казино и отели – в Симферополе ответили на смешной бред Зеленского

Туристический поток в Крым растет, и количество броней с мая по октябрь в сравнении с прошлым годом выросло на 30%.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук, комментируя высказывания Зеленского о «смерти туризма в Крыму», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, во-первых, смешно. А во-вторых, Зеленский себя в первую очередь дискредитировал в глазах народа Украины – сегодня при тех средствах массовых коммуникаций, которые мы имеем, интернет-ресурсах, telegram-каналах, плюс родственных связях, говорить, что Крым – пустыня, в Крыму нет отдыхающих – это просто смешно. Мы видим, как растёт туристический поток. Мы 2024 год закончили, преодолев 6-милионную планку наших гостей, и на сегодняшний день турпоток растёт относительно 2024 года и на майские праздники, и в летние месяцы, и в бархатный сезон», – отметил он.

Однако к высказыванию американского журналиста Сеймура Херша о заинтересованности президента США Дональда Трампа в развитии международного курорта в Крыму, Тихончук отнесся серьезно.

«Я буквально недавно, ещё до избрания Дональда Трампа, начал читать книгу о его истории успеха. И на самом деле этот человек, у которого много направлений в бизнесе. В том числе, связанные с отелями, с казино, с развитием этой сферы. Он достаточно много лет этим занимался. И что я вижу из книги, и то, что мы видим сегодня – он достаточно договороспособный человек. Больше скажу – он прагматик. И по тем посылам, которые есть, он настроен на мир. Понятно, что это не быстрый процесс, но по крайней мере он уже начался», – пояснил парламентарий.