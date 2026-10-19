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Дональд Трамп заявил о готовности к трехстороннему саммиту с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином по Украине:

«Если президент Си хочет его провести, я соглашусь», – сказал американский лидер журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Газета New York Post пишет, что идея переговоров выдвинута Кремлем, который «хочет повторения Ялтинского саммита 1945 года, который разделил мир после Второй мировой войны».

Глобалистские СМИ уже вбрасывают тезис, что переговоры без участия властей Украины и представителей Евросоюза не смогут привести к завершению конфликта в бывшей советской республике. Да и отдавать Москве и Пекину зоны влияния в восточной Европе и Азии – не в геополитических интересах США.

Сам Трамп вновь нелестно отозвался о Зеленском:

«Зеленский — человек, который должен был урегулировать эту войну давным-давно. Если бы он меня послушал, он бы давно заключил гораздо более выгодную сделку, и миллион человек жили бы на его стороне».

Интересно, что Трамп в очередной раз похвалил Россию и Китай за сдержанную помощь Ирану (ранее он признавал, что Тегеран мог бы обзавестись опасными для США ракетами).

«Россия могла бы сделать гораздо больше, чтобы помочь. Если говорить откровенно, Россия могла бы сделать гораздо больше, чтобы помочь Ирану, если бы захотела».

При этом Трамп уточнил, что не вводит «адские санкции» по закону покойного сенатора-террориста Линдси Грэма, но такая возможность у него остается.

«Когда вы ведёте переговоры, вы этого не делаете. Я имею право сделать это в любое время, немедленно. Поэтому, если что-то не получится, я всегда могу это сделать».

Ранее сообщалось, что отвергаемая Зеленским сделка предполагает уход ВСУ только из Донбасса, но не Херсона и Запорожья. При этом под западным зонтиком останется большая часть Украины, пусть и без формального вступления в НАТО. Администрация Трампа рассчитывает также заполучить контроль над украинской ГТС (и, возможно, восстановленными «Северными потоками»), чтобы получать прибыли на поставках российского газа в Европу.

Впрочем, бывший Зе-подельник, ныне брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Трамп может помочь Москве сменить бандеровский режим в Киеве на более нейтральный – из чувства мести.