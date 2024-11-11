Трамп готов оставить за Россией часть Украины – Болтон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Избранный президент США Дональд Трамп вполне может согласиться со своим окружением, в частности с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, который предложил сохранить за Россией ту бывшую часть Украины, которую заняли российские войска.

Об этом в эфире The Telegraph заявил бывший советник президента США по нацбезопасности в период первой каденции Трампа Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я думаю, это вполне вероятный сценарий – советники Трампа говорили что-то подобное, они также пригрозили России, что если она не пойдет на переговоры, последуют неизвестные негативные последствия. Я не думаю, что это реальная угроза, но примерно пять или шесть недель назад Джей Ди Вэнс, ныне избранный вице-президент публично заявил, что, по его мнению, хорошим решением для Украины было бы оставить России территории, которые она сейчас занимает. Вы создаете демилитаризованную зону между российскими и украинскими войсками, Украина соглашается не вступать в НАТО, и это решение уже готово. Я думаю, Кремль был бы рад такому варианту, я думаю, их единственная претензия была бы к самим себе, что они не попросили большего, потому что они бы это получили», – заявил Болтон.